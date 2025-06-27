Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву: щонайменше троє постраждалих

Російські окупанти сьогодні, 27 червня, вдарили ракетою по Чугуєву. Унаслідок атаки щонайменше три людини постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram .

За словами Синєгубова, кількість постраждалих може збільшитися. Пораненим вже надають необхідну медичну допомогу.

"Наразі відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, двоє - у середньому", - зазначив він.

Обстріл Костянтинівки

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 27 червня, також вдарили по Костянтинівці. Для атаки ворог використав реактивну систему залпового вогню "Смерч".

Відомо, що внаслідок удару є один загиблий і один постраждалий. При цьому рятувальники не можуть дістатися на місце обстрілу, оскільки є загроза повторного удару.

Також атакою ворог пошкодив житлові приватні будинки в місті.

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