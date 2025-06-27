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Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву: щонайменше троє постраждалих

Чугуїв, П'ятниця 27 червня 2025 17:53
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Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву: щонайменше троє постраждалих Ілюстративне фото: росіяни атакували Чугуїв (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 червня, вдарили ракетою по Чугуєву. Унаслідок атаки щонайменше три людини постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

"Наразі відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, двоє - у середньому", - зазначив він.

За словами Синєгубова, кількість постраждалих може збільшитися. Пораненим вже надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Обстріл Костянтинівки

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 27 червня, також вдарили по Костянтинівці. Для атаки ворог використав реактивну систему залпового вогню "Смерч".

Відомо, що внаслідок удару є один загиблий і один постраждалий. При цьому рятувальники не можуть дістатися на місце обстрілу, оскільки є загроза повторного удару.

Також атакою ворог пошкодив житлові приватні будинки в місті.

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Російська Федерація Харків Чугуев Війна в Україні Ракетний удар
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