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Окупанти вдарили "Смерчем" по Костянтинівці: є загиблий і поранений

Костянтинівка, П'ятниця 27 червня 2025 17:22
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Окупанти вдарили "Смерчем" по Костянтинівці: є загиблий і поранений Ілюстративне фото: РСЗВ "Смерч" вдарив по Костянтинівці (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російська реактивна система залпового вогню "Смерч" атакувала Костянтинівку. Внаслідок удару є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова у Facebook.

"Сьогодні в першій половині дня ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Смерч" із невіддільною фугасною бойовою частиною 9М542 (вражає цілі завдяки вибуху та осколковій дії - ред.)", - написав Горбунов.

Він уточнив, що через атаку загинув один цивільний. Ще один - дістав поранення. Також унаслідок удару було пошкоджено три приватні житлові будинки.

За словами начальника МВА, через загрозу повторного обстрілу огляд місця трагедії та роботи з ліквідації наслідків провести поки неможливо.

"Кожен такий удар по мирному населенню - це чергове свідчення варварської тактики агресора", - додав чиновник.

Також Горбунов закликав місцевих жителів за можливості евакуюватися. Для цього потрібно звернутися за телефонами гарячої лінії: 050 567 88 87; 093 420 18 83.

Удар по Самару

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по місту Самар Дніпропетровської області.

Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 27 поранених.

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