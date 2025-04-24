Росіяни масовано атакували Київ дронами і ракетами: що відомо про наслідки

Російські військові масовано обстріляли Київ ударними дронами "Шахед" і балістичними ракетами. У місті зафіксовані численні руйнування та пожежі у житлових будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера Києва Віталія Кличка.
О 01:11 Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі столиці.
Згодом від повідомив про падіння уламків у Шевченківському, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському районі.
О 01:20 Ткаченко повідомив про попередньо загорання житлового будинку в Святошинському районі, у Голосіївському горять автомобілі.
У Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень.
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання автомобілів.
За даними Ткаченка, ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксоване займання будинку.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння ймовірно уламків БПЛА біля житлового будинку в Голосіївському районі. Також у цьому районі палають гаражі. На іншій локації - автомобілі.
Крім того, за даними мера, у Шевченківському районі влучання уламків у нежитлову будівлю.
"У Святошинському - попередньо загорання будинку. У дворі іншого будинку горять авто", - написав Кличко.
Він також додав, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів. Всі служби прямують на місця викликів.
У Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.
"Пожежі в нежитлових приміщеннях в Шевченківському та Святошинському районах. Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Кличко.
У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.
Кличко повідомив, що медики госпіталізували ще одного постраждалого у Святошинському районі.
Крім того, за словами мера, у Подільському районі внаслідок падіння уламків загорання в нежитловій забудові. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місці.
Також у Подільському районі внаслідок падіння уламків загорання в нежитловій забудові. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місці.
Наразі у столиці внаслідок ворожої атаки зафіксовано 12 постраждалих. Усі госпіталізовані медиками.
"Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Медики госпіталізували вже 12 постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях", - написав Кличко.
За словами Кличка, медики госпіталізували вже 21-го постраждалого.
В ніч на 24 квітня російський агресор атакував Україну крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами.
З вечора загарбники запустили ударні дрони "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Після півночі російські військові запустили з акваторії Чорного моря ракети "Калібр".
Згодом в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Близько першої години ночі у Києві почали лунати потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони, балістичні ракети та частину ракет "Калібр".
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