В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

В ніч на 24 квітня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог запустив дрони та ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 00:36. В інших областях України - ще раніше.

Наразі для низки регіонів існує загроза застосування ударних дронів та крилатих ракет типу "Калібр".

Оновлення о 00:53

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на Київ з півночі летять "Шахеди". Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що ворог застосовує БпЛА і те, що зафіксовано пуски крилатих ракет.

Де оголосили тривогу

Зокрема, станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога по всій Україні.