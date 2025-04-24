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В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

Четвер 24 квітня 2025 00:44
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В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 24 квітня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог запустив дрони та ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 00:36. В інших областях України - ще раніше.

Наразі для низки регіонів існує загроза застосування ударних дронів та крилатих ракет типу "Калібр".

В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

Оновлення о 00:53

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на Київ з півночі летять "Шахеди". Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що ворог застосовує БпЛА і те, що зафіксовано пуски крилатих ракет.

Де оголосили тривогу

Зокрема, станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога по всій Україні.

В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

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