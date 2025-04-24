В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина
В ніч на 24 квітня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог запустив дрони та ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 00:36. В інших областях України - ще раніше.
Наразі для низки регіонів існує загроза застосування ударних дронів та крилатих ракет типу "Калібр".
Оновлення о 00:53
У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на Київ з півночі летять "Шахеди". Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що ворог застосовує БпЛА і те, що зафіксовано пуски крилатих ракет.
Де оголосили тривогу
Зокрема, станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога по всій Україні.
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