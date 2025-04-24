Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях

В 01:11 Ткаченко сообщил о падении обломков в Голосеевском районе столицы.

Впоследствии от сообщил о падении обломков в Шевченковском, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районе.

Обновлено 01:20

В 01:20 Ткаченко сообщил о предварительно возгорании жилого дома в Святошинском районе, в Голосеевском горят автомобили.

В Шевченковском районе зафиксировано возгорание нежилых помещений.

В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.

Обновлено 01:27

По данным Ткаченко, еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.

Обновлено 01:33

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении вероятно обломков БПЛА возле жилого дома в Голосеевском районе. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации - автомобили.

Кроме того, по данным мэра, в Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание.

"В Святошинском - предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто", - написал Кличко.

Он также добавил, что в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Все службы направляются на места вызовов.

Обновлено 01:39

В Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка.

"Пожары в нежилых помещениях в Шевченковском и Святошинском районах. Экстренные службы направляются на места", - сообщил Кличко.

Обновлено 01:44

В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.

Обновлено 01:52

Кличко сообщил, что медики госпитализировали еще одного пострадавшего в Святошинском районе.

Кроме того, по словам мэра, в Подольском районе в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения. Экстренные службы работают на месте.

Также в Подольском районе в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения. Экстренные службы работают на месте.