Росіяни малюють приманки Ту-95 на авіабазі в Енгельсі (супутникові фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone .

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 29 вересня, показують двовимірні приманки на пероні Енгельса. Ці силуети можуть бути вирізані з певної тканини чи полотна, але швидше за все, це фарба.

На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. Нагадаємо, що у вересні 2023 року стало відомо, що росіяни почали обкладати бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак дронів.

Росіяни можуть використовувати приманки з різною метою. Зокрема, ймовірно, вони хочуть обдурить супутники і завадити українським операціям. При цьому видання вважає, що це явно не спрацює, оскільки навіть обмежені комерційні супутникові зображення з високою роздільною здатністю можуть чітко відрізнити силуети літака від реального.

Так, використання кількох джерел розвідувальних даних, таких як супутникові зображення радара із синтетичною апертурою (SAR) дозволить зрозуміти, що ціль не є тривимірним об’єктом.

Тим не менш, The War Zone вважає, що тактика росіян може спрацювати із супутниками із зображенням із низькою роздільною здатністю. Терористи можуть сподіватися, що в таких умовах хибні цілі зіб'ють з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.

Цілком можливо, що такі малюнки можуть бути спрямованими на те, щоб заплутати інфрачервоні датчики націлювання на зброї, як у крилатих ракет, які використовують автономне зіставлення зображень. При цьому наскільки це може бути ефективним, залишається незрозумілим.

Атаки на російські аеродроми

Зазначимо, що останнім часом українські бійці все частіше атакують аеродроми в Росії та на окупованих територіях. Зокрема, нещодавно на аеродромі "Халіно" в Курську вибухнув дрон, внаслідок чого є загиблі та постраждалі серед керівництва авіаційного полку ворога.

А наприкінці серпня атаковано аеродром у Пскові, де було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.

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