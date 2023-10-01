Россияне рисуют приманки Ту-95 на авиабазе в Энгельсе (спутниковые фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone .

Спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 29 сентября, показывают двумерные приманки на перроне Энгельса. Эти силуэты могут быть вырезаны из определенной ткани или полотна, но, скорее всего, это краска.

На одном из нарисованных самолетов даже изобразили шины, чтобы сделать приманку более реалистичной. Напомним, что в сентябре 2023 года стало известно, что россияне начали обкладывать бомбардировщики Ту-95 шинами в надежде, что они оградят их от атак дронов.

Россияне могут использовать приманки в разных целях. В частности, вероятно, они хотят обмануть спутники и помешать украинским операциям. При этом издание считает, что это явно не сработает, поскольку даже ограниченные коммерческие спутниковые изображения с высоким разрешением могут четко отличить силуэты самолета от реального.

Так, использование нескольких источников разведывательных данных, таких как спутниковые изображения радара с синтетической апертурой (SAR) позволит понять, что цель не является трехмерным объектом.

Тем не менее, The War Zone считает, что тактика россиян может сработать со спутниками с изображением с низким разрешением. Террористы могут надеяться, что в таких условиях ошибочные цели собьют с толку операторов дронов и они не попадут в настоящий самолет.

Вполне возможно, что такие рисунки могут быть направлены на то, чтобы запутать инфракрасные датчики таргетинга на оружие, как у крылатых ракет, которые используют автономное сопоставление изображений. При этом, насколько это может быть эффективным, остается непонятным.

Атаки на российские аэродромы

В последнее время украинские бойцы все чаще атакуют аэродромы в России и на оккупированных территориях. В частности, недавно на аэродроме "Халино" в Курске взорвался дрон, в результате чего есть погибшие и пострадавшие среди руководства авиационного полка врага.

А в конце августа был атакован аэродром в Пскове, где были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько.

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