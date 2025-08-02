Росіяни КАБами вдарили по мосту та житлових будинках у Херсоні, - ОВА

"Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку", - сказано у повідомленні.

Поки що немає інформації щодо постраждалих. Зазначається, що деталі будуть оприлюднені згодом.