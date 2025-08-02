Россияне КАБами ударили по мосту и жилым домам в Херсоне, - ОВА

Российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки поврежден мост к одному из микрорайонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.
"Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка", - сказано в сообщении.
Пока нет информации о пострадавших. Отмечается, что детали будут обнародованы позже.
Обновлено на 20:15
Как сообщил РБК-Украина заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников, в целом россияне ударили, вероятно, двумя ФАБами - один прилетел в мост, другой в дома. По состоянию на данный момент пострадавших нет.
О состоянии моста на микрорайон Корабел, по его словам, будет известно после того, как место попадания осмотрят эксперты.
В то же время руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько призывает людей временно воздержаться от поездок в этом направлении - до отдельного сообщения.
Напомним, что россияне утром 2 августа также обстреливали Херсон. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.
До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.