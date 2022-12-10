ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни хочуть збільшити кількість силовиків на окупованих територіях, - ЦНС

Новость на русском →
Субота 10 грудня 2022 15:31
Росіяни хочуть збільшити кількість силовиків на окупованих територіях, - ЦНС Фото: росіяни хочуть збільшити кількість силовиків на окупованих територіях (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти планують збільшити на 44 тисяч кількість співробітників слідчого комітету на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни пояснюють таке рішення захопленням нових територій. Проте фактично йдеться про організацію та легітимізацію репресивної машини.

Додамо, що раніше окупанти анонсували створення так званих судів, які будуть виносити вироки українцям на окупованих територіях. Так, планується створити повний цикл репресій, які буде розслідувати справи й виносити юридично нікчемні вироки та подальше ув’язнення українців на території РФ.

Нагадаємо, на окупованих територіях загарбники почали формувати "добровольчі батальйони" з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці