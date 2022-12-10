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Россияне хотят увеличить количество силовиков на оккупированных территориях, - ЦНС

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Суббота 10 декабря 2022 15:31
Россияне хотят увеличить количество силовиков на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: россияне хотят увеличить количество силовиков на оккупированных территориях (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты планируют увеличить на 44 тысячи количество сотрудников следственного комитета на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россияне объясняют такое решение захватом новых территорий. Однако фактически речь идет об организации и легитимизации репрессивной машины.

Добавим, что ранее оккупанты анонсировали создание так называемых судов, которые будут выносить приговоры украинцам на оккупированных территориях. Так, планируется создать полный цикл репрессий, которые будут расследовать дела и выносить юридически ничтожные приговоры и дальнейшее заключение украинцев на территории РФ.

Напомним, на оккупированных территориях захватчики начали формировать "добровольческие батальоны" из россиян, завозимых из разных регионов РФ.

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