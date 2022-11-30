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Окупанти хочуть "легалізувати" репресії

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Україна, Середа 30 листопада 2022 17:12
Окупанти хочуть "легалізувати" репресії Фото: російські загарбники планують створити на захоплених територіях власну "судову систему" (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти почали створення на тимчасово окупованих територіях власної "судової системи" для "легалізації" репресій і злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє Центр, загарбники найближчим часом планують інтеграцію власної "судової системи" разом з окупаційними судами захоплених регіонів. Задля цього вони завозять з Росії суддів і залучають місцевих зрадників.

"Проте всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже, не мають жодних правових наслідків. Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на тимчасово окупованих територіях", - підкреслює ЦНС.

Центр національного спротиву вчергове закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані "нотаріальні округи" відповідно до чинного російського законодавства.

Крім того, ми писали, що у тимчасово окупованих регіонах російські загарбники почали формувати "добровольчі батальйони" з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.

Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.

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