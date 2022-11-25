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Окупанти формують "добровольчі загони" з росіян у захоплених районах

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 15:51
Окупанти формують "добровольчі загони" з росіян у захоплених районах Фото: російські загарбники формують "добровольчі загони" на захоплених територіях з росіян (GettyImage))
Автор: Тетяна Зарембо

У тимчасово окупованих регіонах російські загарбники почали формувати "добровольчі батальйони" з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Окупанти оголосили про створення "добровольчих батальйонів" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей ще у вересні, але охочих вступити до їх лав не виявилося.

"Росіяни запускали рекламні кампанії, вивішували білборди та заманювали людей грошима, проте марно. Головний гауляйтер Запорізької області Євген Баліцький навіть заявляв, що його син записався до батальйону, але в результаті його син ховається в Криму", - йдеться у повідомленні.

Відтак так звані “добровольці” з Росії і виступають головними статистами пропагандистських відео із тренуваннями "батальйонів", при цьому їхні обличчя зазвичай приховане.

"Така ситуація добре ілюструє ступінь "підтримки" окупантів з боку місцевих, адже охочих воювати за агресора проти "нацистів" немає, які б цифри на "референдумах" вони не малювали", - додали в ЦНС.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в окупованій Луганській області загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства. Також продовжується мобілізація медперсоналу.

Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.

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