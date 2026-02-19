"Росіяни хочуть замінити мене": Зеленський про вибори та перемир'я

"Думаю, наші партнери мають відповісти на одне запитання: чого вони хочуть? Вони хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Тому що, як я думаю, росіяни просто хочуть замінити мене. І тоді вони використовують те, про що ви говорили раніше - фізичне усунення або інші кроки", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що ніколи не відкидатиме пропозиції США, якщо вони можуть принести Україні мир. Тому якщо буде навіть двомісячне перемир'я, він готовий говорити з парламентом і підштовхнути до рішення, яке зараз депутати не підтримують.

"І навіть люди не підтримують проведення виборів під час війни. Тому що навіть якщо у вас буде двомісячне перемир'я, це не означає закінчення війни. Але навіть у такому випадку - якщо перемир'я буде тільки на два місяці - можливо, можна буде підписати якісь документи або провести референдум, і люди приймуть мир. Я зроблю все можливе, я поговорю з парламентом. Вони змінять закон, сподіваюся", - заявив глава держави.

Також він розповів, що росіяни під час спілкування з американцями кажуть, що на їхню думку, вибори в Україні можна провести за тиждень-два. Однак у РФ забувають, "що ми не Росія".

Зокрема, у Верховній Раді є різні партії, але навіть під час війни в них різні позиції щодо багатьох законів і безлічі питань. Тому неможливо просто "натиснути" і не можна "зламати" парламент. Потрібно говорити і мати реальні підстави, чому вибори потрібно проводити просто зараз.

Резюмуючи Зеленський додав, що попросив США зупинити главу Кремля Володимира Путіна на кілька місяців заради виборів. Якщо це буде, тоді він згоден провести вибори.