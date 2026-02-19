"Россияне хотят заменить меня": Зеленский о выборах и перемирии

Президент Владимир Зеленский заявил, что если будет хотя бы двухмесячное перемирие, он готов провести выборы президента. В то же время он считает, что Россия хочет его заменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для британского журналиста Пирса Моргана.
"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят заменить меня? Потому что, как я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили раньше - физическое устранение или другие шаги", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что никогда не будет отвергать предложения США, если они могут принести Украине мир. Поэтому если будет даже двухмесячное перемирие, он готов говорить с парламентом и подтолкнуть к решению, которое сейчас депутаты не поддерживают.
"И даже люди не поддерживают проведения выборов во время войны. Потому что даже если у вас будет двухмесячное перемирие, это не означает окончания войны. Но даже в таком случае - если перемирие будет только на два месяца - возможно, можно будет подписать какие-то документы или провести референдум, и люди примут мир. Я сделаю все возможное, я поговорю с парламентом. Они изменят закон, надеюсь", - заявил глава государства.
Также он рассказал, что россияне в ходе общения с американцами говорят, что по их мнению, выборы в Украине можно провести за неделю-две. Однако в РФ забывают, "что мы не Россия".
В частности, в Верховной Раде есть разные партии, но даже во время войны у них разные позиции по многим законам и множеству вопросов. Поэтому невозможно просто "надавить" и нельзя "сломать" парламент. Нужно говорить и иметь реальные основания, почему выборы нужно проводить прямо сейчас.
Резюмируя Зеленский добавил, что попросил США остановить главу Кремля Владимира Путина на несколько месяцев ради выборов. Если это будет, тогда он согласен провести выборы.
Напомним, что в Украине начали активно обсуждать тему выборов. По данным Reuters, Киев и Вашингтон провели обсуждения о возможном заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Помимо этого, на май якобы планируются выборы президента и референдум.
Также недавно в Financial Times тоже появилась информация, что Украина якобы начала подготовку к проведению выборов президента и референдума до 15 мая.
Причина - давление со стороны США. Собеседники утверждают, что если этого не будет, Киев потеряет предложенные гарантии безопасности Вашингтоном. Поэтому Зеленский якобы намерен уже 24 февраля объявить двойное голосование.
При этом на Банковой отреагировали на материалы сдержано, заявив, что пока нет безопасности - не будет и объявлений о выборах.
На днях первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что для подготовки закона о выборах и непосредственной организации процесса во время войны - стране нужно минимум 60 дней полного прекращения огня.
В России уже отреагировали на тему потенциальных выборах, заявив, что если Киев примет такое решение, то Кремль готов обеспечить режим тишины, но только в день голосования.