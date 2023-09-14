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Росіяни не хочуть залишати втрачені позиції на півдні і продовжують штурми, - Маляр

Четвер 14 вересня 2023 11:44
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Росіяни не хочуть залишати втрачені позиції на півдні і продовжують штурми, - Маляр Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не хочуть залишати втрачені позиції на півдні України. Тому нашим оборонцям доводиться захищати звільнені райони від ворожих штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"По тих населених пунктах, які вже були звільнені, ворог не хоче їх полишати. І вони продовжують вести цю боротьбу. Тому, якщо ми говоримо про Роботине, то ті позиції які вже нами зайняті й де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів. Тому що вони хочуть повернути втрачені позиції", - сказала вона.

Окрім того, Маляр зазначила, що є й напрямки, де Збройні сили поступово, але просуваються. Це стосується, зокрема Мелітопольського напрямку.

Ситуація на півдні

Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони також ведуть наступальні дії південніше Бахмута. Наші воїни мали частковий успіх в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Тим часом військові експерти вважають, що ЗСУ можуть скоро звільнити Кліщіївку.

До того ж, нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Сили оборони вибивають противника з півдня України. Їхня мета - зачистити смугу від лівого берега мінімум на 10-15 км.

Детальніше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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