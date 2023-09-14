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ЗСУ відтісняють росіян, зачищаючи смугу 5-15 км від лівого берега Дніпра

Україна, Четвер 14 вересня 2023 11:18
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ЗСУ відтісняють росіян, зачищаючи смугу 5-15 км від лівого берега Дніпра Фото: ЗСУ відтісняють росіян, зачищаючи смугу 5-15 км від лівого берега Дніпра (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вибивають ворога з півдня України. Мета Сил оборони - зачистити смугу від лівого берега мінімум на 10-15 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

“Ми продовжуємо вибивати ворога так, щоб смуга від лівого берега (Дніпра, - ред.) хоча б на 10-15 км була від них абсолютно зачищена", - сказала вона.

За її словами, це дозволить критично зменшити кількість обстрілів правого берега, легше буде мешканцям населених пунктів вздовж узбережжя.

Рух російських військ на півдні України

Раніше Гуменюк розповідала, що після підриву Каховської ГЕС 6 червня російські війська відійшли від Дніпра на 5-15 км, але обстріл Херсона вони продовжили, причому атаки РФ проводила навіть під час евакуації людей із затопленого міста.

Вже наприкінці червня під час брифінгу Гуменюк констатувала, що окупанти поступово повертаються на ті самі позиції у Херсонській області, які вони залишили після повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС.

Нагадаємо, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. Руйнування викликало масштабну повінь.

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