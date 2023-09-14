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Россияне не хотят покидать утраченные позиции на юге и продолжают штурмы, - Маляр

Четверг 14 сентября 2023 11:44
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Россияне не хотят покидать утраченные позиции на юге и продолжают штурмы, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не хотят покидать утраченные позиции на юге Украины. Поэтому нашим защитникам приходится защищать освобожденные районы от вражеских штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"По тем населенным пунктам, которые уже были освобождены, враг не хочет их покидать. И они продолжают вести эту борьбу. Поэтому, если мы говорим о Работино, то те позиции, которые уже нами заняты и где мы закрепились, то нам все равно приходится эти районы защищать от вражеских штурмов. Потому что они хотят вернуть утраченные позиции", - сказала она.

Кроме того, Маляр отметила, что есть и направления, где Вооруженные силы постепенно, но продвигаются. Это касается, в частности, Мелитопольского направления.

Ситуация на юге

Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они также ведут наступательные действия к югу от Бахмута. Наши воины имели частичный успех в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Между тем, военные эксперты считают, что ВСУ могут скоро освободить Клещиевку.

К тому же, недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Силы обороны выбивают противника с юга Украины. Их цель - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км.

Детальнее о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - читайте в материале РБК-Украина.

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