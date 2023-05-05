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Росіяни хочуть терміново евакуювати жителів центру Запорізької області до Бердянська, - Федоров

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П'ятниця 05 травня 2023 13:12
Росіяни хочуть терміново евакуювати жителів центру Запорізької області до Бердянська, - Федоров Ілюстративне фото: росіяни хочуть терміново евакуювати жителів центру Запорізької області до Бердянська (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти хочуть терміново евакуювати жителів населених пунктів, що знаходяться у центрі Запорізької області, до Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Місцеві жителі Пологів, Токмаку та Молочанську повідомляють, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це "обострєнієм на лініі боєстолкновєній", - написав він.

Росіяни хочуть терміново евакуювати жителів центру Запорізької області до Бердянська, - Федоров

При цьому Федорова особливо насторожує те, що окупанти в черговий раз хочуть примусово евакуювати, в тому числі і дітей.

"Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії, ми вже бачили", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ЦНС повідомляли, що загарбники готуються до можливої майбутньої евакуації з окупованих територій Запорізької області.

Окрім того, Федоров зазначав, що росіяни планують евакуацію з Енергодара на початок травня.

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