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Окупанти підготували план евакуації із Запорізької області, - ЦНС

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Запорізька область , Понеділок 01 травня 2023 16:20
Окупанти підготували план евакуації із Запорізької області, - ЦНС Фото: окупанти підготували план евакуації із Запорізької області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними підпілля, у тимчасово захоплених районах Запорізької області, окупаційні "адміністрації" підготували плани евакуації працівників та їх сімей.

До того ж, як повідомляє ЦНС, окупанти поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення, яка, зокрема, в Енергодарі планується приблизно 5 травня.

Також раніше ми писали, що росіяни почали масово відбирати легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області. Ймовірно, саме на них вирішили тікати із захоплених територій.

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