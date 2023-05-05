Россияне хотят срочно эвакуировать жителей центра Запорожской области в Бердянск, - Федоров

Российские оккупанты хотят срочно эвакуировать жителей населенных пунктов, которые находятся в центре Запорожской области, в Бердянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Местные жители Пологов, Токмака и Молочанска сообщают, что оккупанты срочно организуют эвакуацию населения в Бердянск, обусловливая это "обострением на линии боестолкновений", - написал он.

При этом Федорова особенно настораживает то, что оккупанты в очередной раз хотят принудительно эвакуировать, в том числе и детей.

"Как их приходится потом разыскивать по всей эрефии, мы уже видели", - добавил он.

Напомним, ранее в ЦНС сообщали, что захватчики готовятся к возможной будущей эвакуации с оккупированных территорий Запорожской области.

Кроме того, Федоров отмечал, что россияне планируют эвакуацию из Энергодара на начало мая.

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