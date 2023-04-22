Окупанти планують евакуацію з Енергодара на початок травня, - мер Мелітополя

На окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення, яка, зокрема, в Енергодарі планується приблизно 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"У ворога - паніка, він готується до оборони окупованої частини Запорізької області. З іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території", - сказав Федоров.

За його словами, в населених пунктах поблизу фронту, загарбники почали підготовчі роботи щодо евакуації.

"Наприклад, в Енергодарі вони роздають листівки й збирають анкети дітей, які будуть евакуюватися. Евакуацію вони намітили приблизно на 5-ті числа травня. В населених пунктах поблизу Токмака їздять російські автівки з гучномовцями й роблять оголошення, рекомендують евакуюватися або до Мелітополя, або до Криму", - розповів мер.

Однак у Мелітополі про евакуацію не йдеться. Там окупанти навпаки посилюють свої позиції.