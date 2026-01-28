Росіяни готують штурм, накопичуючись у Серебрянському лісі та Сіверську, - військові

Як розповіли у бригаді, для штурму Дронівки, Платонівки та Закітного, а також встановлення контролю над цими населеними пунктами російські війська щоденно накопичує ресурси у Серебрянському лісі та Сіверську.

Підрозділи Слобожанської бригади цілодобово виявляють загарбників та їхні засоби, завдають по них ударів. Зокрема, зенітні екіпажі знищують розвідувальні й ударні ворожі безпілотники, які постійно атакують українські позиції.

Цього тижня оборонці за допомогою дронів виявили та знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", яку війська РФ намагалися замаскувати в Серебрянському лісництві.

Військові пояснили, що основним завданням ворога на цій ділянці фронту залишається встановлення контролю над прибережними територіями річки Сіверський Донець та закріплення на панівних висотах.

У разі успіху загарбники зможуть застосовувати свої засоби ураження для ударів по тилу Сил оборони.

Тактика противника залишається незмінною - малі штурмові групи по 2–3 особи намагаються інфільтруватися в міжпозиційний простір. У нічний час росіяни використовують антитепловізійні плащі, вдень - маскувальні халати та складні погодні умови.

У бригаді також оприлюднили відео бойової роботи зенітно-ракетного дивізіону та підрозділів безпілотних систем 81-ї ОАеМБр на Слов’янському напрямку.