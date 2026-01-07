Росія накопичує сили у Серебрянському лісі, щоб обійти Дронівку, - УВ "Схід"

Ситуація в Дронівці у Донецькій області залишається напруженою, адже російські загарбники намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угрупування військ "Схід".

Ситуація навколо Дронівки

За даними УВ "Схід", на Слов’янському напрямку ситуація навколо Дронівки залишається напруженою. З початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі.

Як пояснили військові, кінцевою метою армії РФ є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного.

"Наші оборонці цілеспрямовано знищують у Серебрянському лісі накопичення транспорту та живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 373 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1907 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) різних типів та 65 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема два танки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 47 розрахунків російських БпАК.