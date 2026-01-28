Россияне готовят штурм, накапливаясь в Серебрянском лесу и Северске, - военные

Армия РФ усиливает давление вокруг села Дроновка на Славянском направлении. Для штурма враг ежедневно накапливает силы и средства в Серебрянском лесу и районе Северска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
Как рассказали в бригаде, для штурма Дроновки, Платоновки и Закитного, а также установления контроля над этими населенными пунктами российские войска ежедневно накапливают ресурсы в Серебрянском лесу и Северске.
Подразделения Слобожанской бригады круглосуточно обнаруживают захватчиков и их средства, наносят по ним удары. В частности, зенитные экипажи уничтожают разведывательные и ударные вражеские беспилотники, которые постоянно атакуют украинские позиции.
На этой неделе защитники с помощью дронов обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", которую войска РФ пытались замаскировать в Серебрянском лесничестве.
Военные объяснили, что основной задачей врага на этом участке фронта остается установление контроля над прибрежными территориями реки Северский Донец и закрепление на господствующих высотах.
В случае успеха захватчики смогут применять свои средства поражения для ударов по тылу Сил обороны.
Тактика противника остается неизменной - малые штурмовые группы по 2-3 человека пытаются инфильтрироваться в межпозиционное пространство. В ночное время россияне используют антитепловизионные плащи, днем - маскировочные халаты и сложные погодные условия.
В бригаде также обнародовали видео боевой работы зенитно-ракетного дивизиона и подразделений беспилотных систем 81-й ОАеМБр на Славянском направлении.
Напряженная ситуация вокруг Дроновки стала известной еще в конце 2025 года. В декабре российские пропагандистские ресурсы распространяли заявления о якобы захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области.
Впрочем, в ВСУ эти сообщения сразу опровергли, отметив, что Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах этих населенных пунктов и на прилегающих рубежах.
Несмотря на это, напряжение на направлении продолжало расти.
С начала года российские войска активизировали накопление живой силы и техники в районе Серебрянского леса, пытаясь обойти Дроновку.
Сообщалось, что малые пехотные группы противника пытались инфильтроваться в поселок, а также обойти позиции украинских военных вдоль дороги Северск-Закитное.
Кроме того, ранее военные информировали о попытках россиян переправить личный состав через реку в районах Дроновки, Платоновки и Закитного, в частности со стороны Ямполя. Для этого оккупанты использовали моторизованные резиновые лодки.
Целью этих действий было закрепление на прибрежной полосе для дальнейшего размещения артиллерии и беспилотников, а также установление контроля над важными логистическими маршрутами.
Впрочем, украинские защитники уничтожили вражеский десант, обнародовав кадры успешной боевой работы.
Серебрянский лес вблизи Кременной в Луганской области стал одним из самых ожесточенных участков боевых действий. С осени 2022 года здесь шли интенсивные позиционные бои, в результате которых значительная часть лесного массива была уничтожена.
Серебрянский лес - уникальная преимущественно сосновая территория на границе Луганской и Донецкой областей.
Часть этого массива входит в ботанический заказник местного значения "Серебрянский", находящийся в подчинении государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".
Лес начинается непосредственно от окраин Кременной и простирается более чем на 107 гектаров - до административной границы с Донецкой областью.
Ранее в ВСУ показали, как война изменила легендарный Серебрянский лес.