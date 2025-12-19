У ДШВ спростували інформацію про захоплення росіянами двох сіл на Донеччині

Інформація про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу Швидкого реагування ДШВ.

"Інформація, що поширюється окремими інформаційними ресурсами щодо начебто захоплення противником населених пунктів Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності", - наголосили у бригаді.

Військові зазначили, що станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.

Поряд з цим після масованого вогневого ураження із залученням артилерійських систем різного калібру, та дронів, противник використовує рельєф місцевості, лісосмуги та щільні посадки для інфільтрації в міжпозиційний простір.

Відмічається його маскування під місцеве населення. Його дії носять характер локальних штурмових дій і диверсійно-розвідувальної активності.

Для логістичного забезпечення та прикриття маршрутів висування противник використовує бар’єрний рубіж р.Сіверський Донець.

"Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі", - розповіли у бригаді.