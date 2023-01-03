Росіяни готують мобілізацію на окупованій частині півдня України, - ЦНС

Російські окупанти планують мобілізувати до своїх військ громадян України, які проживають на тимчасово захоплених територіях у південних регіонах.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ.

У ЦНС звертають увагу, що, попри заяви Кремля, загарбники де-факто не припиняють "часткову мобілізацію", яка насправді є масштабною і не має винятків. На початку 2023 року окупанти планують нову хвилю, яка стосуватиметься жителів тимчасово окупованого півдня України.

Наразі російські пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ та ізоляції країни. Паралельно буде посилено мобілізаційні заходи.

На тимчасово окупованих теренах України противник планує призивати власників російського паспорта.

У Центрі національного спротиву закликали українців - жителів захоплених військами РФ населених пунктів, ігнорувати паспортизацію ворога та негайно залишити підконтрольну ворогові територію, щоб не стати для загарбників ресурсом.