Россияне готовят мобилизацию на оккупированной части юга Украины, - ЦНС

Российские оккупанты планируют мобилизовать в свои войска граждан Украины, которые проживают на временно захваченных территорий в южных регионах.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

В ЦНС обращают внимание, что несмотря на заявления Кремля, захватчики де-факто не прекращают "частичную мобилизацию", которая на самом деле является масштабной и не имеет исключений. В начале 2023 года оккупанты планируют новую волну, которая будет касаться жителей временно оккупированного юга Украины.

В настоящее время российские пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. Параллельно будут усилены мобилизационные мероприятия.

На временно оккупированных территориях Украины противник планирует призывать владельцев российского паспорта.

В Центре национального сопротивления призвали украинцев - жителей захваченных войсками РФ населенных пунктов, игнорировать паспортизацию врага и немедленно покинуть подконтрольную врагу территорию, чтобы не стать для захватчиков ресурсом.