Россияне двумя ракетами атаковали объект "Нефтегаза" на Черниговщине

Российские войска атаковали ракетами объект "Нефтегаза" на Черниговщине, в результате чего предприятие получило серьезные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Нефтегаз ".

"Этот удар является очередной целенаправленной атакой России на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы", - подчеркнули в "Нефтегазе".

Все работники на момент удара находились в укрытии, потому обошлось без пострадавших.

Оценить полные масштабы последствий невозможно из-за ситуации в сфере безопасности в регионе.

Из-за вражеской атаки повреждено технологическое оборудование, а само здание получило серьезные разрушения.

Как отметили в компании, удар по предприятию был нанесен днем двумя ракетами.

Напомним, что Россия продолжает системные атаки на топливно-энергетический сектор Украины, пытаясь разрушить критическую инфраструктуру.

В частности, в ноябре 2026 года российские войска несколько раз ориентировались на предприятия отрасли.

Так, в ночь на 11 ноября оккупанты ударили по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине с помощью реактивных беспилотников.

Кроме того, аналогичная вражеская атака зафиксирована и несколькими днями раньше. Как сообщалось, россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины, нанеся удары в ночь на 7 ноября.

На фоне регулярных обстрелов компания готовится к отопительному сезону и разрабатывает стратегии реагирования на различные вызовы.