Краматорськ під обстрілом російських військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

"Краматорськ під обстрілом. Сидіть в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, що 3 січня, Краматорськ також був під обстрілом окупантів. Поранення отримав енергетик, який в той момент ремонтував пошкоджену мережу.

Додамо, що наступного дня чотири людини отримали поранення, а одна загинула внаслідок обстрілу Курахового Донецької області.

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