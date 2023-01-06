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Краматорськ під обстрілом російських військ

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Краматорськ, П'ятниця 06 січня 2023 09:11
Краматорськ під обстрілом російських військ Ілюстративне фото: Краматорськ під обстрілом російських військ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська обстрілюють Краматорськ Донецької області. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

"Краматорськ під обстрілом. Сидіть в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, що 3 січня, Краматорськ також був під обстрілом окупантів. Поранення отримав енергетик, який в той момент ремонтував пошкоджену мережу.

Додамо, що наступного дня чотири людини отримали поранення, а одна загинула внаслідок обстрілу Курахового Донецької області.

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