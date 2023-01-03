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Краматорськ під ударом, є поранений. Мешканців просять не залишати укриттів

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Краматорськ, Вівторок 03 січня 2023 15:23
Краматорськ під ударом, є поранений. Мешканців просять не залишати укриттів Фото: Краматорськ обстрілює РФ прямо зараз (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 3 січня, Краматорськ знову опинився під обстрілом окупантів. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

"Краматорськ під ударом. Перебувайте в укриттях", - написав він.

За даними Краматорської міської ради, вже відомо про пораненого.

Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці.

Обстріл Краматорська 2 січня

Російські окупанти ввечері 2 січня атакували Краматорськ (Донецька область). Громадян закликали перебувати у сховищах.

При цьому французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілу дві людини отримали порання. Одна - у Краматорську, друга - у Дружківці.

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