Росіяни двічі атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, є постраждалий

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 7 червня Росія атакувала Україну 236 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Зокрема, росіяниатакували Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.

Зранку ворог продовжив тероризувати Запорізьку область дронами та КАБами. Під ударами опинилися житлові будинки, залізнична інфраструктура та цивільні об'єкти, є жертви.