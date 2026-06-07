Росіяни двічі атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, є постраждалий

Російські окупанти у неділю, 7 червня, двічі атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Постраждав працівник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині", - повідомили в компанії.
Внаслідок удару дрона поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.
Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.
У ДТЕК зазначили, що це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.
Нагадаємо, у ніч на 7 червня Росія атакувала Україну 236 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Зокрема, росіяниатакували Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.
Зранку ворог продовжив тероризувати Запорізьку область дронами та КАБами. Під ударами опинилися житлові будинки, залізнична інфраструктура та цивільні об'єкти, є жертви.