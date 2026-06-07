У Запоріжжі частковий блекаут після атаки РФ

Росіяни в ніч на 7 червня та зранку цього ж дня атакували місто Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Згідно його дописів, ворог намагався атакувати регіон на протязі всієї ночі. Зокрема, була загроза застосування дронів, керованих авіабомб і навіть оголошували тривогу через загрозу застосування балістики.

Станом на ранок окупанти продовжили свої атаки в по області, включаючи Запоріжжя. Як наслідок, ворожий обстріл призвів до часткового блекауту.

"Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів", - йдеться у повідомленні.

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Оновлено о 06:00

Федоров написав, що окупанти знову завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа. Екстрені служби вже прямують на місце.