ua en ru
Нд, 07 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Запоріжжі частковий блекаут після атаки РФ

05:48 07.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про наслідки атаку та перші наслідки?
aimg Едуард Ткач
У Запоріжжі частковий блекаут після атаки РФ Фото: енергетики вже почали відновлювальні роботи (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни в ніч на 7 червня та зранку цього ж дня атакували місто Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Згідно його дописів, ворог намагався атакувати регіон на протязі всієї ночі. Зокрема, була загроза застосування дронів, керованих авіабомб і навіть оголошували тривогу через загрозу застосування балістики.

Станом на ранок окупанти продовжили свої атаки в по області, включаючи Запоріжжя. Як наслідок, ворожий обстріл призвів до часткового блекауту.

"Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рятували під вибухи: поліція показала перші кадри після удару РФ по Запоріжжю

Оновлено о 06:00

Федоров написав, що окупанти знову завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа. Екстрені служби вже прямують на місце.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя, застосовуючи для атак різні засоби ураження. Наприклад, минулої ночі під прицілом окупантів опинилася критична та промислова інфраструктура міста. Крім того, неподалік від житлового будинку сталася пожежа внаслідок удару дрона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 29 травня в Запоріжжі в результаті атаки РФ також виникла пожежа і були пошкоджені багатоповерхівки.

Також ми писали, що і 5 травня не стало для міста винятком. Тоді в Запоріжжі після атаки РФ горіли авто, магазин, підприємство, і були пошкоджені житлові будинки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запоріжжя Війна в Україні Блекаут
Новини
Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму
Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму
Аналітика
Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці