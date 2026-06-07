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Росіяни від ранку атакують БПЛА й КАБами Запоріжжя та околицю, є загиблі та поранені

12:00 07.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про наслідки ранкових ударів РФ?
aimg Марія Науменко
Росіяни від ранку атакують БПЛА й КАБами Запоріжжя та околицю, є загиблі та поранені Фото: пошкоджений приватний будинок після російської атаки на Запорізький район (t.me/ivan_fedorov_zp)
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РФ продовжує тероризувати Запорізьку область дронами та КАБами. Під ударами опинилися житлові будинки, залізнична інфраструктура та цивільні об'єкти, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, перший удар по Запоріжжю росіяни завдали вранці. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок.

По медичну допомогу звернулася 45-річна жінка. Крім того, пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура міста. Поранення отримав 49-річний чоловік.

Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Пізніше російські війська продовжили атаки безпілотниками. Один із дронів пошкодив об'єкт інфраструктури, після чого виникла пожежа.

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За попередніми даними, внаслідок цього удару також є постраждалі.

Після 11:00 під атакою опинилося селище Балабине, що розташоване за 5 кілометрів від Запоріжжя.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули троє людей. Також поранення отримала жінка.

Пошкоджені приватні будинки.

Згодом Федоров уточнив, що росіяни атакували селище КАБами.

"Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень", - додав він.

Нагадаємо, вдень 6 червня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Один із ударів припав по даху супермаркету, а в житловому будинку навпроти спалахнула пожежа.

Унаслідок атаки постраждали 10-річний хлопчик та його батько. Дитина отримала поранення руки та була госпіталізована, чоловікові також знадобилася медична допомога.

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Російська Федерація Україна Запоріжжя Запорізька область Дрони
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