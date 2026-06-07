Россияне дважды атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине, есть пострадавший

Российские оккупанты в воскресенье, 7 июня, дважды атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Пострадал работник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине", - сообщили в компании.
В результате удара дрона вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Продолжаются восстановительные работы.
В ДТЭК отметили, что это уже третья атака на предприятие за последние дни. Накануне по дороге на работу из-за удара дрона погиб работник шахты Юрий Филиппов.
Напомним, в ночь на 7 июня Россия атаковала Украину 236 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
В частности, россияне атаковали Запорожье. Из-за этого в городе фиксируется частичный блэкаут.
Утром враг продолжил терроризировать Запорожскую область дронами и КАБами. Под ударами оказались жилые дома, железнодорожная инфраструктура и гражданские объекты, есть жертвы.