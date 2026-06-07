Россияне дважды атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине, есть пострадавший

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 7 июня Россия атаковала Украину 236 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

В частности, россияне атаковали Запорожье. Из-за этого в городе фиксируется частичный блэкаут.

Утром враг продолжил терроризировать Запорожскую область дронами и КАБами. Под ударами оказались жилые дома, железнодорожная инфраструктура и гражданские объекты, есть жертвы.