Росіяни другій день поспіль б'ють КАБами по мосту в Херсоні

Сьогодні близько 10:48 над Херсоном було зафіксовано підліт російського літака, який заходив на удар.

Містяни отримали попередження про необхідність негайно сховатися в укриття.

О 10:56 повідомлялося, що удари можуть бути нанесені по мікрорайону Корабел та центральній частині міста. За кілька хвилин, о 10:58, був зафіксований пуск керованих авіаційних бомб.

О 11:05 російська авіація здійснила ще один захід на удар по Херсону.

Прокудін підтвердив авіаційні атаки російських військ і повідомив, що попередньо влучання сталися у районі одного з мостів міста.

За інфрмацією місцевих ЗМІ, РФ знову атакувала міст у мікрорайоні Корабел в Херсоні

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.