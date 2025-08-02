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В Херсоні показали відео пошкодженого мосту на Корабел: людям пропонують евакуацію

Україна, Субота 02 серпня 2025 22:49
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В Херсоні показали відео пошкодженого мосту на Корабел: людям пропонують евакуацію Ілюстративне фото: в Херсоні атака окупантів пошкодила міст (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Херсоні закликали евакуюватися мешканців мікрорайону Корабел. Росіяни пошкодили міст, який зв'язував район з рештою міста, тому є проблеми із забезпеченням людей всім необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та заяву керівника Херсонської МВА Ярослава Шанько в ефірі телемарафону.

"Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше", - написав він.

Окрім цього, за словами Прокудіна, окупанти пошкодили газогін. Тим, хто залишиться у Корабелі, доведеться деякий час побути без газу. Саме тому мешканцям мікрорайону варто евакуюватися до інших районів Херсону. Там вони зможуть отримати усю необхідну допомогу, зокрема житло.

"Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно", - додав начальник ОВА.

За словами Ярослава Шанька, пошкоджений росіянами міст до мікрорайону - єдиний, який здатен забезпечити транспортне сполучення. Сам міст не зруйновано, він стоїть, має пошкодження тільки дорожнє полотно.

"Однак маємо деякі проблеми з логістикою саме через пошкодження полотна, це стосується постачання продуктів, медикаментів, виїзду екстреної медичної допомоги та і всіх інших служб в цілому. Саме через це ми наголошуємо на тому, щоб (люди, - ред.) розглянули питання евакуації з мікрорайону Корабел", - пояснив він.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 2 серпня атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки було пошкоджено міст до одного з мікрорайонів та житлові будинки.

Це була вже друга атака за добу: вранці 2 серпня окупанти також обстріляли Херсон. Тоді внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

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