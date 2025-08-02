В Херсоні показали відео пошкодженого мосту на Корабел: людям пропонують евакуацію

В Херсоні закликали евакуюватися мешканців мікрорайону Корабел. Росіяни пошкодили міст, який зв'язував район з рештою міста, тому є проблеми із забезпеченням людей всім необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та заяву керівника Херсонської МВА Ярослава Шанько в ефірі телемарафону.

"Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше", - написав він.

Окрім цього, за словами Прокудіна, окупанти пошкодили газогін. Тим, хто залишиться у Корабелі, доведеться деякий час побути без газу. Саме тому мешканцям мікрорайону варто евакуюватися до інших районів Херсону. Там вони зможуть отримати усю необхідну допомогу, зокрема житло.

"Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно", - додав начальник ОВА.

За словами Ярослава Шанька, пошкоджений росіянами міст до мікрорайону - єдиний, який здатен забезпечити транспортне сполучення. Сам міст не зруйновано, він стоїть, має пошкодження тільки дорожнє полотно.

"Однак маємо деякі проблеми з логістикою саме через пошкодження полотна, це стосується постачання продуктів, медикаментів, виїзду екстреної медичної допомоги та і всіх інших служб в цілому. Саме через це ми наголошуємо на тому, щоб (люди, - ред.) розглянули питання евакуації з мікрорайону Корабел", - пояснив він.