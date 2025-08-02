Росіяни КАБами вдарили по мосту та житлових будинках у Херсоні, - ОВА
Російські окупанти ввечері 2 серпня атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено міст до одного з мікрорайонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку", - сказано у повідомленні.
Поки що немає інформації щодо постраждалих. Зазначається, що деталі будуть оприлюднені згодом.
Нагадаємо, що росіяни вранці 2 серпня також обстрілювали Херсон. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.
До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.
Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.