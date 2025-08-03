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Россияне второй день подряд бьют КАБами по мосту в Херсоне

Фото: Россияне во второй раз нанесли удар по мосту в Херсоне (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска второй раз за короткое время нанесли авиаудар по мосту в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина и "Суспільне Херсон".

Сегодня около 10:48 над Херсоном был зафиксирован подлет российского самолета, который заходил на удар.

Горожане получили предупреждение о необходимости немедленно укрыться в укрытие.

В 10:56 сообщалось, что удары могут быть нанесены по микрорайону Корабел и центральной части города. Через несколько минут, в 10:58, был зафиксирован пуск управляемых авиационных бомб.

В 11:05 российская авиация осуществила еще один заход на удар по Херсону.

Прокудин подтвердил авиационные атаки российских войск и сообщил, что предварительно попадания произошли в районе одного из мостов города.

По информации местных СМИ, РФ снова атаковала мост в микрорайоне Корабел в Херсоне

Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

Напомним, что российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки был поврежден мост к одному из микрорайонов и жилые дома.

Кроме того, утром 2 августа оккупанты также обстреляли Херсон. Тогда в результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

В то же время, в Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел.

Россияне повредили мост, который связывал район с остальным городом, поэтому есть проблемы с обеспечением людей всем необходимым.

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