Росіяни другій день поспіль б'ють КАБами по мосту в Херсоні
Російські війська вдруге за короткий час завдали авіаудару по мосту в Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та "Суспільне Херсон".
Сьогодні близько 10:48 над Херсоном було зафіксовано підліт російського літака, який заходив на удар.
Містяни отримали попередження про необхідність негайно сховатися в укриття.
О 10:56 повідомлялося, що удари можуть бути нанесені по мікрорайону Корабел та центральній частині міста. За кілька хвилин, о 10:58, був зафіксований пуск керованих авіаційних бомб.
О 11:05 російська авіація здійснила ще один захід на удар по Херсону.
Прокудін підтвердив авіаційні атаки російських військ і повідомив, що попередньо влучання сталися у районі одного з мостів міста.
За інфрмацією місцевих ЗМІ, РФ знову атакувала міст у мікрорайоні Корабел в Херсоні
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 2 серпня атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки було пошкоджено міст до одного з мікрорайонів та житлові будинки.
Крім того, вранці 2 серпня окупанти також обстріляли Херсон. Тоді внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.
Водночас, в Херсоні закликали евакуюватися мешканців мікрорайону Корабел.
Росіяни пошкодили міст, який зв'язував район з рештою міста, тому є проблеми із забезпеченням людей всім необхідним.