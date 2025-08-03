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Росіяни другій день поспіль б'ють КАБами по мосту в Херсоні

Неділя 03 серпня 2025 12:06
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Росіяни другій день поспіль б'ють КАБами по мосту в Херсоні Фото: Росіяни вдруге завдали удару по мосту в Херсоні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська вдруге за короткий час завдали авіаудару по мосту в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та "Суспільне Херсон".

Сьогодні близько 10:48 над Херсоном було зафіксовано підліт російського літака, який заходив на удар.

Містяни отримали попередження про необхідність негайно сховатися в укриття.

О 10:56 повідомлялося, що удари можуть бути нанесені по мікрорайону Корабел та центральній частині міста. За кілька хвилин, о 10:58, був зафіксований пуск керованих авіаційних бомб.

О 11:05 російська авіація здійснила ще один захід на удар по Херсону.

Прокудін підтвердив авіаційні атаки російських військ і повідомив, що попередньо влучання сталися у районі одного з мостів міста.

За інфрмацією місцевих ЗМІ, РФ знову атакувала міст у мікрорайоні Корабел в Херсоні

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 2 серпня атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки було пошкоджено міст до одного з мікрорайонів та житлові будинки.

Крім того, вранці 2 серпня окупанти також обстріляли Херсон. Тоді внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

Водночас, в Херсоні закликали евакуюватися мешканців мікрорайону Корабел.

Росіяни пошкодили міст, який зв'язував район з рештою міста, тому є проблеми із забезпеченням людей всім необхідним.

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