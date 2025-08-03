ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне второй день подряд бьют КАБами по мосту в Херсоне

Воскресенье 03 августа 2025 12:06
UA EN RU
Россияне второй день подряд бьют КАБами по мосту в Херсоне Фото: Россияне во второй раз нанесли удар по мосту в Херсоне (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска второй раз за короткое время нанесли авиаудар по мосту в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина и "Суспільне Херсон".

Сегодня около 10:48 над Херсоном был зафиксирован подлет российского самолета, который заходил на удар.

Горожане получили предупреждение о необходимости немедленно укрыться в укрытие.

В 10:56 сообщалось, что удары могут быть нанесены по микрорайону Корабел и центральной части города. Через несколько минут, в 10:58, был зафиксирован пуск управляемых авиационных бомб.

В 11:05 российская авиация осуществила еще один заход на удар по Херсону.

Прокудин подтвердил авиационные атаки российских войск и сообщил, что предварительно попадания произошли в районе одного из мостов города.

По информации местных СМИ, РФ снова атаковала мост в микрорайоне Корабел в Херсоне

Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

Напомним, что российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки был поврежден мост к одному из микрорайонов и жилые дома.

Кроме того, утром 2 августа оккупанты также обстреляли Херсон. Тогда в результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

В то же время, в Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел.

Россияне повредили мост, который связывал район с остальным городом, поэтому есть проблемы с обеспечением людей всем необходимым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине Российская Федерация
Новости
Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами
Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому