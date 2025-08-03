Россияне второй день подряд бьют КАБами по мосту в Херсоне
Российские войска второй раз за короткое время нанесли авиаудар по мосту в Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина и "Суспільне Херсон".
Сегодня около 10:48 над Херсоном был зафиксирован подлет российского самолета, который заходил на удар.
Горожане получили предупреждение о необходимости немедленно укрыться в укрытие.
В 10:56 сообщалось, что удары могут быть нанесены по микрорайону Корабел и центральной части города. Через несколько минут, в 10:58, был зафиксирован пуск управляемых авиационных бомб.
В 11:05 российская авиация осуществила еще один заход на удар по Херсону.
Прокудин подтвердил авиационные атаки российских войск и сообщил, что предварительно попадания произошли в районе одного из мостов города.
По информации местных СМИ, РФ снова атаковала мост в микрорайоне Корабел в Херсоне
Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.
Напомним, что российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки был поврежден мост к одному из микрорайонов и жилые дома.
Кроме того, утром 2 августа оккупанты также обстреляли Херсон. Тогда в результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.
В то же время, в Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел.
Россияне повредили мост, который связывал район с остальным городом, поэтому есть проблемы с обеспечением людей всем необходимым.