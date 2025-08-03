Россияне второй день подряд бьют КАБами по мосту в Херсоне

Российские войска второй раз за короткое время нанесли авиаудар по мосту в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина и "Суспільне Херсон".

Сегодня около 10:48 над Херсоном был зафиксирован подлет российского самолета, который заходил на удар.

Горожане получили предупреждение о необходимости немедленно укрыться в укрытие.

В 10:56 сообщалось, что удары могут быть нанесены по микрорайону Корабел и центральной части города. Через несколько минут, в 10:58, был зафиксирован пуск управляемых авиационных бомб.

В 11:05 российская авиация осуществила еще один заход на удар по Херсону.

Прокудин подтвердил авиационные атаки российских войск и сообщил, что предварительно попадания произошли в районе одного из мостов города.

По информации местных СМИ, РФ снова атаковала мост в микрорайоне Корабел в Херсоне

Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.