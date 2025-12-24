UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували дронами Чернігів, пошкоджено важливий енергооб'єкт

Фото: росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 24 грудня атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Пошкоджено важливий енергооб'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

"Стосовно вибуху, який чернігівці могли чути близько 14:00 24 грудня, - під атакою енергетична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів в напрямку Чернігова з північного заходу.

Як повідомили у "Чернігівобленерго", внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено десятки тисяч абонентів. 

Зазначається, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Також міськрада повідомляла про падіння дрона на територію одного з підприємств.

Унаслідок удару, за попередньою інформацією, пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів і пасажирський автобус. Інформація про постраждалих не надходила.

 

 

Удари РФ по енергооб'єктах України

Нагадаємо, вранці 24 грудня російські війська завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. У зв'язку з цим місто вимушено переходить на режим "енергоострова".

Загалом у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Окрім того, росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівЕлектроенергіяВійна в Україні