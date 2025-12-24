Росіяни атакували дронами Чернігів, пошкоджено важливий енергооб'єкт

Удари РФ по енергооб'єктах України

Нагадаємо, вранці 24 грудня російські війська завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. У зв'язку з цим місто вимушено переходить на режим "енергоострова".

Загалом у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Окрім того, росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.