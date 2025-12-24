Россияне атаковали дронами Чернигов, поврежден важный энергообъект

"Относительно взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря, - под атакой энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Чернигова с северо-запада.

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов.

Отмечается, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Также горсовет сообщал о падении дрона на территорию одного из предприятий.

В результате удара, по предварительной информации, повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещение гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус. Информация о пострадавших не поступала.