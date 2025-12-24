RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали дронами Чернигов, поврежден важный энергообъект

Фото: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Чернигове (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 24 декабря атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру в Чернигове. Поврежден важный энергообъект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"Относительно взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря, - под атакой энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Чернигова с северо-запада.

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов.

Отмечается, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Также горсовет сообщал о падении дрона на территорию одного из предприятий.

В результате удара, по предварительной информации, повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещение гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус. Информация о пострадавших не поступала.

 

 

 

Удары РФ по энергообъектам Украины

Напомним, утром 24 декабря российские войска нанесли серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. В связи с этим город вынужденно переходит на режим "энергоострова".

Всего в ночь на 24 декабря российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Кроме того, россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговЭлектроэнергияВойна в Украине