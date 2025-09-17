UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни в День рятівника вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)

Фото: наслідки атаки РФ в Дружківці (dsns_telegram)
Автор: Маловічко Юлія

Окупанти вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині. Ворог здійснив атаку в День рятівника, який відзначається в Україні 17 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад", - написали рятувальники.

Зазначається, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

"Та головне - рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою", - додали в ДСНС.

Варто відзначити, що ворог не вперше атакує пожежно-рятувальні підрозділи в Україні.

"І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших. Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!" - повідомили надзвичайники.

 

Фото: рятувальники встигли сховатись під час атаки (dsns_telegram)

Ворог регулярно атакує підрозділи ДСНС

Нагадаємо, напередодні у Київській області росіяни повторно атакували рятувальників, які гасили пожежу в місці першого прильоту.

Подібна атака була також місяць тому - рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі на Запоріжжі. Внаслідок НП було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, вогнеборці залишилися неушкодженими.

У червні цього року троє рятувальників загинули в Києві під час ліквідації наслідків атаки РФ - ворог обстріляв службовців ДСНС, коли вони приїхали на виклик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьДСНСАтака дронів