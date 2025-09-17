Росіяни в День рятівника вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)

Ворог регулярно атакує підрозділи ДСНС

Нагадаємо, напередодні у Київській області росіяни повторно атакували рятувальників, які гасили пожежу в місці першого прильоту.

Подібна атака була також місяць тому - рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі на Запоріжжі. Внаслідок НП було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, вогнеборці залишилися неушкодженими.

У червні цього року троє рятувальників загинули в Києві під час ліквідації наслідків атаки РФ - ворог обстріляв службовців ДСНС, коли вони приїхали на виклик.