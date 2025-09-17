Россияне в День спасателя ударили по пожарной части в Донецкой области (фото)

Враг регулярно атакует подразделения ГСЧС

Напомним, накануне в Киевской области россияне повторно атаковали спасателей, которые тушили пожар в месте первого прилета.

Подобная атака была также месяц назад - спасатели попали под российский обстрел во время тушения пожара в Запорожье. В результате ЧП был поврежден пожарно-спасательный автомобиль, служащие ГСЧС остались невредимыми.

В июне этого года трое спасателей погибли в Киеве во время ликвидации последствий атаки РФ - враг обстрелял служащих ГСЧС, когда они приехали на вызов.