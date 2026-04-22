Росіяни за чотири дні випустили понад 100 дронів по громаді на Харківщині

Наслідки масованих ударів

За словами мера, інтенсивність обстрілів протягом останніх днів є безпрецедентною для громади. Російські війська цілеспрямовано атакують заправки, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

"110 дронів всього за 4 доби принесли у громаду руйнувань більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Це - відвертий терор, мета якого - зламати нас зсередини", - наголосив Бєлий.

Ситуація в місті та робота служб

Попри постійну загрозу, міська влада та комунальні служби продовжують працювати безпосередньо на місцях.

Основним завданням мерії залишається забезпечення життєдіяльності громади - водопостачання, енергоживлення лікарень та оперативна ліквідація наслідків влучань.

Фото: РФ масовано атакує Богодухів дронами (facebook.com/volodimir.belij.2025)

Володимир Бєлий також закликав мешканців не піддаватися паніці та не довіряти дезінформації про нібито виїзд керівництва з міста.

"Я на місці. Міська рада на місці. Комунальники працюють під обстрілами. Як і в лютому 2022-го, так і сьогодні - ми не тікаємо", - підкреслив голова громади.