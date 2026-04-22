Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне за четыре дня выпустили более 100 дронов по общине на Харьковщине

21:40 22.04.2026 Ср
2 мин
Что стало главной целью врага и какова цель террора?
aimg Сергей Козачук
Фото: россияне массированно атаковали Богодухов дронами (Getty Images)

За последние четверо суток Богодуховская громада Харьковской области подверглась массированным атакам, во время которых враг выпустил 110 дронов, вызвав масштабные разрушения жилого сектора и инфраструктуры.

Об этом заявил городской голова Богодухова Владимир Белый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

Читайте также: В Сумах после ночной атаки уже 15 раненых, среди них дети, - ОГА

Последствия массированных ударов

По словам мэра, интенсивность обстрелов в течение последних дней является беспрецедентной для громады. Российские войска целенаправленно атакуют заправки, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

"110 дронов всего за 4 суток принесли в громаду разрушений больше, чем за все годы полномасштабного вторжения. Это - откровенный террор, цель которого - сломать нас изнутри", - подчеркнул Белый.

Ситуация в городе и работа служб

Несмотря на постоянную угрозу, городские власти и коммунальные службы продолжают работать непосредственно на местах.

Основной задачей мэрии остается обеспечение жизнедеятельности громады - водоснабжение, энергопитание больниц и оперативная ликвидация последствий попаданий.

Фото: РФ массированно атакует Богодухов дронами (facebook.com/volodimir.belij.2025)

Владимир Белый также призвал жителей не поддаваться панике и не доверять дезинформации о якобы выезде руководства из города.

"Я на месте. Городской совет на месте. Коммунальщики работают под обстрелами. Как и в феврале 2022-го, так и сегодня - мы не убегаем", - подчеркнул глава громады.

Массированные атаки на украинские города

Напомним, что в течение последних суток российские войска значительно усилили интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры в различных регионах Украины.

В частности, в Сумах в результате ночного удара беспилотников по жилым кварталам и больнице количество раненых возросло до 15 человек, среди которых есть дети.

Чрезвычайно тяжелой остается ситуация и на Черниговщине, где из-за ночных попаданий в Чернигове и Нежинском районе есть погибший и раненые, а 54 тысячи потребителей остались без электроснабжения.

Кроме того, за одни сутки оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожью и области, что привело к смерти двух человек и многочисленным разрушениям жилых домов. Массированная атака на Богодухов стала очередным звеном в этой волне террора приграничных и прифронтовых территорий.

