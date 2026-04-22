Россияне за четыре дня выпустили более 100 дронов по общине на Харьковщине

За последние четверо суток Богодуховская громада Харьковской области подверглась массированным атакам, во время которых враг выпустил 110 дронов, вызвав масштабные разрушения жилого сектора и инфраструктуры.
Об этом заявил городской голова Богодухова Владимир Белый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.
По словам мэра, интенсивность обстрелов в течение последних дней является беспрецедентной для громады. Российские войска целенаправленно атакуют заправки, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
"110 дронов всего за 4 суток принесли в громаду разрушений больше, чем за все годы полномасштабного вторжения. Это - откровенный террор, цель которого - сломать нас изнутри", - подчеркнул Белый.
Несмотря на постоянную угрозу, городские власти и коммунальные службы продолжают работать непосредственно на местах.
Основной задачей мэрии остается обеспечение жизнедеятельности громады - водоснабжение, энергопитание больниц и оперативная ликвидация последствий попаданий.
Владимир Белый также призвал жителей не поддаваться панике и не доверять дезинформации о якобы выезде руководства из города.
"Я на месте. Городской совет на месте. Коммунальщики работают под обстрелами. Как и в феврале 2022-го, так и сегодня - мы не убегаем", - подчеркнул глава громады.
Напомним, что в течение последних суток российские войска значительно усилили интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры в различных регионах Украины.
В частности, в Сумах в результате ночного удара беспилотников по жилым кварталам и больнице количество раненых возросло до 15 человек, среди которых есть дети.
Чрезвычайно тяжелой остается ситуация и на Черниговщине, где из-за ночных попаданий в Чернигове и Нежинском районе есть погибший и раненые, а 54 тысячи потребителей остались без электроснабжения.
Кроме того, за одни сутки оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожью и области, что привело к смерти двух человек и многочисленным разрушениям жилых домов. Массированная атака на Богодухов стала очередным звеном в этой волне террора приграничных и прифронтовых территорий.