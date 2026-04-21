На Чернігівщині 54 тисячі людей залишились без світла через атаку РФ
Вночі росіяни вдарили по Чернігову та Ніжинському району. Унаслідок атаки є загиблий і поранені, знеструмлено 54 тисячі абонентів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чернігова Олександра Ломаку, АТ "Чернігівобленерго" та поліцію Чернігівської області.
Удар по Чернігову
За словами міського голови Чернігова Олександра Ломаки, ворог цілив у будинки, школи та інфраструктуру міста.
Унаслідок атаки є постраждалі та один загиблий. Голова міста висловив співчуття родині жертви й подякував рятувальникам і медикам за роботу в осередках ураження.
За словами Ломаки, це вже другий нічний удар по місту за кілька діб.
54 тисячі людей без світла через атаку РФ
Фото: у поліції показали вирву від удару РФ (facebook.com/policechernigivshchini)
Через пошкодження енергооб'єкта в Ніжинському районі без електропостачання залишилися 54 тисячі абонентів - у місті Ніжин та прилеглому районі.
Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, повідомляє "Чернігівобленерго".
Атаки дронів по всій області
Минулої доби ворог атакував Чернігівщину безпілотниками одразу в кількох районах.
- У Корюківському районі дрон влучив у подвір'я житлового будинку - 46-річний господар отримав поранення.
- В одному із сіл Менської громади через атаку виникла пожежа: згоріли будинок і лазня.
- У Понорницькій громаді Новгород-Сіверського району пошкоджено кілька приватних домогосподарств.
Втім, Чернігівщина - не єдиний регіон, який потерпає від нічних атак. Як повідомляло РБК-Україна, лише за одну добу окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Є загиблі та поранені.
Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що повна окупація України за нинішніх темпів забрала б понад 122 мільйони життів і тривала б близько 183 років. Проте Росія не відмовляється від своїх планів.