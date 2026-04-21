Головна » Новини » Війна в Україні

На Чернігівщині 54 тисячі людей залишились без світла через атаку РФ

10:32 21.04.2026 Вт
Унаслідок атаки є жертви і поранені. Мер Чернігова заявляє про надзвичайно важкі для регіону дні
aimg Олена Чупровська
На Чернігівщині 54 тисячі людей залишились без світла через атаку РФ Фото: Ніжин і Чернігів атакували вночі: перші подробиці ударів (facebook.com DSNS.GOV.UA)

Вночі росіяни вдарили по Чернігову та Ніжинському району. Унаслідок атаки є загиблий і поранені, знеструмлено 54 тисячі абонентів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чернігова Олександра Ломаку, АТ "Чернігівобленерго" та поліцію Чернігівської області.

Удар по Чернігову

За словами міського голови Чернігова Олександра Ломаки, ворог цілив у будинки, школи та інфраструктуру міста.

Унаслідок атаки є постраждалі та один загиблий. Голова міста висловив співчуття родині жертви й подякував рятувальникам і медикам за роботу в осередках ураження.

За словами Ломаки, це вже другий нічний удар по місту за кілька діб.

54 тисячі людей без світла через атаку РФ

На Чернігівщині 54 тисячі людей залишились без світла через атаку РФФото: у поліції показали вирву від удару РФ (facebook.com/policechernigivshchini)

Через пошкодження енергооб'єкта в Ніжинському районі без електропостачання залишилися 54 тисячі абонентів - у місті Ніжин та прилеглому районі.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, повідомляє "Чернігівобленерго".

Атаки дронів по всій області

Минулої доби ворог атакував Чернігівщину безпілотниками одразу в кількох районах.

  • У Корюківському районі дрон влучив у подвір'я житлового будинку - 46-річний господар отримав поранення.
  • В одному із сіл Менської громади через атаку виникла пожежа: згоріли будинок і лазня.
  • У Понорницькій громаді Новгород-Сіверського району пошкоджено кілька приватних домогосподарств.

Втім, Чернігівщина - не єдиний регіон, який потерпає від нічних атак. Як повідомляло РБК-Україна, лише за одну добу окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що повна окупація України за нинішніх темпів забрала б понад 122 мільйони життів і тривала б близько 183 років. Проте Росія не відмовляється від своїх планів.

