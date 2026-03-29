Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни четверту добу поспіль атакують об'єкти "Нафтогазу": під ударом Сумщина

15:37 29.03.2026 Нд
1 хв
Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає
aimg Едуард Ткач
Фото: ворог суттєво пошкодив об'єкт (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські окупанти вже чотири дні поспіль обстрілюють об'єкти "Нафтогазу". Сьогодні ворог атакує активи в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "NaftogazUA".

У компанії поінформували, що внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження і була пожежа.

"Росія знову атакує об’єкти групи Нафтогаз. Цієї доби обстрілюють активи на Сумщині. Є суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" додали, що завдяки злагодженій роботі їх працівників і підрозділів ДСНС, займання вдалося швидко ліквідувати.

На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Обстріл "Нафтогазу"

Нагадаємо, що вчора ворог завдавав удари по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині. Внаслідок атаки були втрати.

Також ми інформували, що 11 березня росіяни два дні поспіль атакували нафтотранспортну інфраструктуру України на півдні. Мета цих ударів - зірвати постачання неросійської нафти в Європу.

Окрім того, 27 січня під удар потрапив об'єкт "Нафтогазу" на Львівщині. Через обстріл виникла пожежа і були негайно зупинені технологічні процеси.

