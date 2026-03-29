Росіяни четверту добу поспіль атакують об'єкти "Нафтогазу": під ударом Сумщина

У компанії поінформували, що внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження і була пожежа.

"Росія знову атакує об’єкти групи Нафтогаз. Цієї доби обстрілюють активи на Сумщині. Є суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" додали, що завдяки злагодженій роботі їх працівників і підрозділів ДСНС, займання вдалося швидко ліквідувати.

На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.