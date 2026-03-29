Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне четвертые сутки подряд атакуют объекты "Нафтогаза": под ударом Сумщина

15:37 29.03.2026 Вс
Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет
aimg Эдуард Ткач
Фото: враг существенно повредил объект (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские оккупанты уже четыре дня подряд обстреливают объекты "Нафтогаза". Сегодня враг атакует активы в Сумской области.

В компании проинформировали, что в результате обстрела зафиксированы повреждения и был пожар.

"Россия снова атакует объекты группы Нафтогаз. В эти сутки обстреливают активы в Сумской области. Есть существенные повреждения, на месте возник пожар", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что благодаря слаженной работе их работников и подразделений ГСЧС, возгорание удалось быстро ликвидировать.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Обстрел "Нафтогаза"

Напомним, что вчера враг наносил удары по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате атаки были потери.

Также мы информировали, что 11 марта россияне два дня подряд атаковали нефтетранспортную инфраструктуру Украины на юге. Цель этих ударов - сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.

Кроме того, 27 января под удар попал объект "Нафтогаза" во Львовской области. Из-за обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Больше по теме:
Нафтогаз УкраиныРоссийская ФедерацияСумская областьВойна в Украине