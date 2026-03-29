Россияне четвертые сутки подряд атакуют объекты "Нафтогаза": под ударом Сумщина

В компании проинформировали, что в результате обстрела зафиксированы повреждения и был пожар.

"Россия снова атакует объекты группы Нафтогаз. В эти сутки обстреливают активы в Сумской области. Есть существенные повреждения, на месте возник пожар", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что благодаря слаженной работе их работников и подразделений ГСЧС, возгорание удалось быстро ликвидировать.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет.